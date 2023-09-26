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Науковці виявили нову ознаку хвороби Паркінсона на ранніх стадіях

26 Вересня 2023, 12:37
Ольга Боднарчук редактор
Науковці виявили нову ознаку хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
Джерело: Unsplash

Нове дослідження, опубліковане у журналі Neuron, розкриває ранній тригер хвороби Паркінсона. Він пов’язаний із порушенням синаптичної функції між нейронами, що контролюють вироблення дофаміну, важливого нейромедіатора.

Дослідження показало, що ця дисфункція може виникати ще до появи інших клінічних симптомів хвороби Паркінсона.

Такі порушення в синапсах можуть призвести до накопичення токсичних хімічних речовин, що у свою чергу спричиняють пошкодження дофамінергічних нейронів, які грають ключову роль у розвитку хвороби.

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Хвороба Паркінсона – це хронічне нейродегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке впливає на рухові функції та інші аспекти здоров’я.

Основні ознаки хвороби Паркінсона передбачають тремтіння рук, ригідність м’язів, повільність рухів і порушення рівноваги. У пізніших стадіях захворювання можуть розвиватися проблеми з координацією, розлади сну, депресія і когнітивні втрати.

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Джерело: Neuron

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Дослідження вчених Поради хвороба Паркінсона
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