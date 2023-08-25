Медичний провайдер Helsi зробив батькам школярів і вихованців дитсадочків дуже гарний подарунок перед 1 вересня. Він запровадив новий сервіс, який спрощує процес отримання обов’язкових медичних довідок, необхідних для зарахування до навчальних закладів, а також для працевлаштування за окремими професіями.

Кожного року сімейні лікарі заздалегідь готуються до 1 вересня, бо знають, очікується небачений наплив людей – батьки, бабусі і дідусі стоятимуть перед кабінетом за довідкою для дітей і онуків, яка дає можливість відвідувати школу чи дитячий садочок.

Це створює тисняву, непорозуміння, конфліктні ситуації, і банальна довідка перетворюється на справжню проблему.

– Ключова мета Helsi – спрощувати доступ до медицини. Тож зараз ми розробили чіткий алгоритм дій для отримання обов’язкових медичних довідок для школи, – говорить CEO Helsi Євген Донець.

Тепер усі питання щодо отримання довідок можна вирішити у застосунку Helsi.

Як цим скористатись

Щоб легко оформити довідку у Helsi, необхідно зайти у застосунок Helsi та обрати “Сервіси”, далі розділи “Довідки та профілактика”.

На екрані з’явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:

№ 086-1/о — для садочка та школи;

№ 086-о — для ВНЗ;

№ 028/о — для басейну;

№ 083/о — для водіїв;

№ 1-ОМК — для особистої медичної книжки.

Обравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи, необхідні для її отримання.

Після цього прямо з додатка можна записатися на прийом до профільних лікарів на зручний час.

Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі “Медичні документи” в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, роздрукувати їх чи переслати.

Згодом у Helsi додадуть алгоритм, який дасть змогу отримувати довідки у пришвидшеному режимі.

– У додатку з’явиться і перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок, що називається під ключ, – обіцяє Євген Донець.

Джерело: Helsi