У Нью-Йорку, який є епіцентром спалаху віспи мавп у США, спостерігаються довгі черги з чоловіків віком від 20 до 40 років за отриманням вакцинального уколу проти мавпячої віспи.

Повідомляється, що центр вакцинації проти мавпячої віспи, розташований у приміщенні середньої школи в Брукліні, нагадує місце вакцинації проти Covid-19.

Люди, що стоять за вакциною, кажуть, що їм пощастило потрапити на прийом, оскільки в Нью-Йорку не вистачає доз. Так, минулої п’ятниці о 18.00 на спеціальному міському вебсайті стало доступно 9 200 записів на щеплення. Всі вони були заброньовані за сім хвилин.

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Трьома днями раніше відвідуваність сайту була настільки висока, що сторінка завалилася.

Відзначається, що в місті з населенням понад 8 млн осіб минулого тижня спостерігалося зростання захворюваності на мавпячу віспу: в п’ятницю з початку спалаху в США в травні був зареєстрований 461 випадок. Цей показник зріс з 223 випадків у понеділок.

І хоча заразитися на мавпячу віспу може будь-хто, все ж вакцина Jynneos наразі призначена для чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, які становлять переважну більшість випадків.

Представники ЛГБТК, яких у Нью-Йорку багато, побоюються, що їхня спільнота буде піддана подальшій стигматизації через вірус.

Нью-Йорк, на східному узбережжі США, вже або ввів, або запланував 21 500 вакцин і сподівається прискорити процес, обіцяючи більше 30 тис. щеплень для всього штату.