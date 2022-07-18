В Нью-Йорке, который является эпицентром вспышки оспы обезьян в США, наблюдаются длинные очереди из мужчин в возрасте от 20 до 40 лет за получением вакцинального укола против обезьяньей оспы.

Сообщается, что центр вакцинации против обезьяньей оспы, размещенный в помещении средней школы в Бруклине, напоминает место вакцинации против Covid-19.

Люди, стоящие за вакциной, говорят, что им повезло попасть на прием, поскольку в Нью-Йорке не хватает доз. Так, в минувшую пятницу в 18.00 на специальном городском веб-сайте стало доступно 9 200 записей на прививку. Все они были забронированы за семь минут.

Сейчас смотрят

Тремя днями ранее посещаемость сайта была настолько высока, что страница рухнула.

Отмечается, что в городе с населением более 8 млн человек на прошлой неделе наблюдался рост заболеваемости обезьяньей оспой: в пятницу с начала вспышки в США в мае был зарегистрирован 461 случай. Этот показатель вырос с 223 случаев в понедельник.

И хотя заразиться обезьяньей оспой может любой, все же вакцина Jynneos в настоящее время предназначена для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые составляют подавляющее большинство случаев.

Представители ЛГБТК, которых в Нью-Йорке много, опасаются, что их сообщество будет подвергнуто дальнейшей стигматизации из-за вируса.

Нью-Йорк, на восточном побережье США, уже либо ввел, либо запланировал 21 500 вакцин и надеется ускорить процесс, обещая более 30 тыс. прививок для всего штата.