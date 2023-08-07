Медзаклади Національної академії меднаук з 1 січня 2024 року не будуть працювати по Програмі медгарантій. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засідання профільного комітету Верховної ради.

Міністр зазначив, що, якщо за наявністю тієї матеріально-технічної бази та діджіталізації, що мають сьогодні медзаклади НАМНУ, перевести їх в Програму медгарантій, то вони будуть отримувати лише 30-50% від того фінансування, що мають зараз.

– Ми не можемо піти на такі ризики під час повномасштабної війни, – наголосив Ляшко.

Дані висновки буди зроблені на основі аудиту в тих закладах, які ще не мають договору з НСЗУ і ще не отримали статусу державного неприбуткового підприємства.

Йдеться про Інститут серця, Охматдит, університетські лікарні, Центр психічного здоров’я та реабілітації Лісова поляна, Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини.

За словами міністра, зараз розроблена програма модернізація (діджиталізації) цих закладів.

– Медзаклади, які найбільш підготовлені до переходу в Програму медичних гарантій – це Охматдит, Центр серця, Лісова поляна та центр Циблі. Тому зараз ми зосередилися на них, – повідомив Ляшко.

Але є перелік унікальних медичних послуг, які не можуть покриватися ПМГ.

– Протягом двох місяців ми зробимо цей перелік і розробимо для них окремий пакет, або ж будемо враховувати їх у ПМГ, – сказав міністр.

Ляшко наголосив, що станом на 1 січня 2024 року не всі зможуть працювати за Програмою медгарантій, але це не зупинить підготовку до цього. І за кожним медзакладом закріплюється свій план щодо входження в ПМГ до 1 січня 2025 року.