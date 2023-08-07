Медучреждения Национальной академии меднаук с 1 января 2024 года не будут работать по Программе медгарантий. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании профильного комитета Верховной Рады.

Министр отметил, что, если при наличии той материально-технической базы и диджитализации, что имеют сегодня медучреждения НАМНУ, перевести их в Программу медгарантий, то они будут получать лишь 30-50% от того финансирования, что имеют сейчас.

— Мы не можем пойти на такие риски во время полномасштабной войны, — подчеркнул Ляшко.

Данные выводы были сделаны на основе аудита в тех заведениях, которые еще не имеют договора с НСЗУ и еще не получили статуса государственного неприбыльного предприятия.

Речь идет об Институте сердца, Охматдете, университетских больницах, Центре психического здоровья и реабилитации Лесная поляна, Институте кардиологии, клинической и регенеративной медицины.

По словам министра, сейчас разработана программа модернизации (диджитализации) этих заведений.

— Медучреждения, которые наиболее подготовлены к переходу в Программу медицинских гарантий — это Охматдет, Центр сердца, Лесная поляна и центр Цибли. Поэтому сейчас мы сосредоточились на них, — сообщил Ляшко.

Но есть перечень уникальных медицинских услуг, которые не могут покрываться ПМГ.

— В течение двух месяцев мы сделаем этот перечень и разработаем для них отдельный пакет, или же будем учитывать их в ПМГ, — сказал министр.

Ляшко отметил, что по состоянию на 1 января 2024 года не все смогут работать по Программе медгарантий, но это не остановит подготовку к этому. И за каждым медучреждением закрепляется свой план по вхождению в ПМГ до 1 января 2025 года.