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З дитсадка до лікарні: в Одесі п’ять малюків захворіли на шлунковий грип

29 Січня 2024, 16:19
Марина Мелехова редактор
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Джерело: Depositphotos

П’ятеро вихованців одеського дитячого садка були госпіталізовані до лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Виявлено ротавірус

При лабораторному обстеженні виявлено ротавірус. Для встановлення джерела інфекції було проведено обстеження контактних осіб, зібрано проби харчових продуктів, води та змивів.

Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб повідомили, що протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають, але нових випадків не зафіксовано.

Зараз дивляться

Ротавірус – інфекційне захворювання, яке вражає слизові оболонки ротоглотки і тонкого кишківника. Ця недуга часто називається шлунковим або кишковим грипом, який вважається одним з найпоширеніших у світі після гострої респіраторної вірусної інфекції.

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Джерело: Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб

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Вакцинація Одеса Отруєння хвороби
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