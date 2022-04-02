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За час війни 6 медиків загинули, понад 30 мають важкі поранення – Радуцький

2 Квітня 2022, 11:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
крапельниця, лікарня
Джерело: Depositphotos

За час війни в Україні є втрати серед лікарів та руйнування закладів охорони здоров’я.

Про них в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Шість медиків загинуло, понад 30 мають важкі поранення, зруйновано вщент 70 карет швидкої допомоги, – говорить Михайло Радуцький.

За його словами, під обстрілами опинилися й лікарні.

– 274 лікарні потрапили під обстріл, шість – зруйновано вщент, – додав він.

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Війна в Україні триває уже понад місяць. 24 лютого Росія підло вторглася з різних напрямків та почала обстрілювати мирні міста. Через це значних втрат зазнала інфраструктура міст. Окупанти обстрілювали не лише військові об’єкти, але й підприємства, адміністративні будівлі, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, житлові квартали міст.

Це спричинило смерті серед мирного населення, значна кількість українців зазнали поранень.

Джерело: Телемарафон UAРазом

Теги
Війна в Україні , Лікарні , Михайло Радуцький
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