За час війни в Україні є втрати серед лікарів та руйнування закладів охорони здоров’я.

Про них в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Шість медиків загинуло, понад 30 мають важкі поранення, зруйновано вщент 70 карет швидкої допомоги, – говорить Михайло Радуцький.

За його словами, під обстрілами опинилися й лікарні.

– 274 лікарні потрапили під обстріл, шість – зруйновано вщент, – додав він.

Війна в Україні триває уже понад місяць. 24 лютого Росія підло вторглася з різних напрямків та почала обстрілювати мирні міста. Через це значних втрат зазнала інфраструктура міст. Окупанти обстрілювали не лише військові об’єкти, але й підприємства, адміністративні будівлі, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, житлові квартали міст.

Це спричинило смерті серед мирного населення, значна кількість українців зазнали поранень.

Джерело: Телемарафон UAРазом