Починаючи з 24 лютого, українці оформили 1 млн електронних лікарняних. Завдяки роботі електронної системи охорони здоров’я, частина електронних документів була відкрита дистанційно.
Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
– Війна не позначилася на якості надання цифрових медичних послуг, – зазначила Марія Карчевич.
За її словами, щодо електронних лікарняних МОЗ знайшов спосіб, як поліпшити цей сервіс з урахуванням того факту, що більше мільйона українців сьогодні стали вимушеними переселенцями. Тобто було дозволено в деяких випадках оформлювати лікарняні дистанційно.
Повідомляється, що таким чином МОЗ спростив оформлення лікарняних для громадян України, які через війну були змушені виїхати в інші країни й стали тимчасово непрацездатними за кордоном.
Йдеться, передусім, про такі категорії:
- захворювання або травма загального характеру;
- догляд за хворою дитиною;
- вагітність і пологи;
- ортопедичне протезування.
Загалом з першого дня війни Фонд соціального страхування виплатив 4 млрд гривень за лікарняними та декретними. Сукупно допомогу отримали понад 800 тис. осіб.