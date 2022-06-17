Починаючи з 24 лютого, українці оформили 1 млн електронних лікарняних. Завдяки роботі електронної системи охорони здоров’я, частина електронних документів була відкрита дистанційно.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

– Війна не позначилася на якості надання цифрових медичних послуг, – зазначила Марія Карчевич.

За її словами, щодо електронних лікарняних МОЗ знайшов спосіб, як поліпшити цей сервіс з урахуванням того факту, що більше мільйона українців сьогодні стали вимушеними переселенцями. Тобто було дозволено в деяких випадках оформлювати лікарняні дистанційно.

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Повідомляється, що таким чином МОЗ спростив оформлення лікарняних для громадян України, які через війну були змушені виїхати в інші країни й стали тимчасово непрацездатними за кордоном.

Йдеться, передусім, про такі категорії:

захворювання або травма загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність і пологи;

ортопедичне протезування.

Загалом з першого дня війни Фонд соціального страхування виплатив 4 млрд гривень за лікарняними та декретними. Сукупно допомогу отримали понад 800 тис. осіб.