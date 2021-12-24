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Загрожує до 5 років в’язниці: приватний центр тестування в Швейцарії підробив 8 тис. Covid-сертифікатів

24 Грудня 2021, 15:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Один з приватних центрів тестування Швейцарії, розташований в кантоні Сен-Галлен, був викритий на підробці 8 тис. сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це повідомила прес-служба регіональної влади.

Підозрюваним у виготовленні фальшивих документів загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі.

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Відзначається, що Сен-Галлен займає одне з останніх місць в країні за рівнем вакцинації. Хоча показник імунізації досить високий – 60% населення кантону. У той час, як в цілому по всій країні двома дозами щеплені 67% громадян.

Нагадаємо, що на початку цього тижня, 20 грудня, правоохоронці Франції виявили 182 тис. підроблених Covid-сертифікатів. А тижнем раніше французька поліція інформувала громадськість про виявлення 110 тис. фейкових Covid-паспортів.

Джерело: Deutsche Presse-Agentur

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , підробка , Швейцарія
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