Один з приватних центрів тестування Швейцарії, розташований в кантоні Сен-Галлен, був викритий на підробці 8 тис. сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це повідомила прес-служба регіональної влади.

Підозрюваним у виготовленні фальшивих документів загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі.

Відзначається, що Сен-Галлен займає одне з останніх місць в країні за рівнем вакцинації. Хоча показник імунізації досить високий – 60% населення кантону. У той час, як в цілому по всій країні двома дозами щеплені 67% громадян.

Нагадаємо, що на початку цього тижня, 20 грудня, правоохоронці Франції виявили 182 тис. підроблених Covid-сертифікатів. А тижнем раніше французька поліція інформувала громадськість про виявлення 110 тис. фейкових Covid-паспортів.

Джерело: Deutsche Presse-Agentur