Група лікарів у Вінниці мала 20 тис. гривень на день за підробку Covid-сертифікатів СЕО

В обласному центрі Вінниця співробітники Національної поліції розкрили групу медичних працівників, які поставили продаж підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції на потік. Денна виручка від цього незаконного бізнесу становила близько 20 тис. гривень.

Про це повідомляє відділ комунікацій Національної поліції у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, ініціатором створення підпільної схеми став 37-річний медик. Він скористався своїми зв’язками з колегами з низки медичних установ міста, які погодилися за певну винагороду вносити неправдиву інформацію про Covid-щеплення до електронної системи охорони здоров’я eHealth. Після чого дані завантажувалися в Єдиний портал державних послуг.

За подібні послуги замовники платили від 3 до 7,5 тис. гривень за Covid-документ. У день виходило до 20 тис. гривень.

В результаті обшуків у правопорушників були вилучені бланки міжнародних сертифікатів про вакцинацію, чорнова Бухгалтерія, банківські картки, смартфони з листуванням із замовниками.

Нагадаємо, 9 грудня житель Кривого Рогу був засуджений до двох років позбавлення волі за виготовлення фальшивих Covid-сертифікатів.

Важливо. Міністерством охорони здоров’я України розроблено механізм вакцинації осіб, які раніше придбали липові свідоцтва про Covid-щеплення.