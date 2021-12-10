Деякі люди з підробленим Covid-сертифікатом звертались до медичного закладу, щоб зробити щеплення від коронавірусу. Але лікарі у таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 грудня. У МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений документ.
За словами Ляшка, щоб уникнути покарання, люди повинні дотримуватися певної умови – вони мають добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення.
Якщо людина має підроблений документ про вакцинацію, але хоче отримати щеплення від коронавірусу, необхідно:
- звернутися до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації;
- лікар викликає правоохоронців, і вони фіксують наявність в особи фейкового документа;
- працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений Covid-документ, стає його учасником.
– Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого документа та своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину, – наголосив міністр.
Водночас статус учасника кримінального провадження з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Однак звільнення від кримінальної відповідальності не стосується людей, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах.