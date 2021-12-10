Деякі люди з підробленим Covid-сертифікатом звертались до медичного закладу, щоб зробити щеплення від коронавірусу. Але лікарі у таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 грудня. У МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений документ.