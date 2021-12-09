Свого роду прецедентом можна назвати вердикт одного з районних судів Кривого Рогу. В Україні представники Феміди вперше покарали реальним терміном позбавлення волі за виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

У ході слідства було встановлено, що 42-річний житель Кривого Рогу на початку листопада 2021 року купив печатки лікаря та лікарні біля одного з ринків у Покровському районі міста. Також він придбав флеш-носій з готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Все це місцевому ділязі знадобилося для виготовлення фальшивого Covid-сертифіката, щоб таким чином уникнути вакцинації від смертельно небезпечного вірусу.

Мало того. Чоловік намірився поставити цю справу на потік, розмістивши в інтернеті оголошення про продаж документів, що підтверджують повний курс вакцинації. Таксу призначив у розмірі 1 200 гривень.

Але, як то кажуть, щось пішло не так і зловмисник був затриманий.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки і 1 місяць.

Нагадаємо, що раніше районним судом Львова винесено вирок про штраф у розмірі 17 тис. гривень за порушення карантинних обмежень.