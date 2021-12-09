Своего рода прецедентом можно назвать вердикт одного из районных судов Кривого Рога. В Украине представители Фемиды впервые наказали реальным сроком лишения свободы за изготовление фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

В ходе следствия была установлено, что 42-летний житель Кривого Рога в начале ноября 2021 года купил печати врача и больницы возле одного из рынков в Покровском районе города. Также он приобрел флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

Все это местному деляге понадобилось для изготовления фальшивого Covid-сертификата, чтобы таким образом избежать вакцинирования от смертельно опасного вируса.

Мало того. Мужчина вознамерился поставить это дело на поток, разместив в интернете объявление о продаже документов, подтверждающих полный курс вакцинации. Таксу назначил в размере 1 200 гривен.

Но, как говорится, что-то пошло не так и злоумышленник был задержан.

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц.

Напомним, что ранее районным судом Львова вынесен приговор о штрафе в размере 17 тыс. гривен за нарушение карантинных ограничений.