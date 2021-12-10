Некоторые люди с поддельным Covid-сертификатом обращались в медицинское учреждение, чтобы сделать прививку от коронавируса. Но врачи в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 10 декабря. В Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности людей, купивших поддельный документ.

По словам Ляшко, чтобы избежать наказания, люди должны соблюдать определенное условие — они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения.

Если человек имеет поддельный документ о вакцинации, но хочет получить прививку от коронавируса, необходимо:

обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации;

врач вызывает правоохранителей, и они фиксируют наличие у человека фейкового документа;

сотрудники Национальной полиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный Covid-документ, становится его участником.

— Как участник уголовного производства человек должен давать показания об источнике получения им поддельного документа и своим поведением всячески содействовать раскрытию преступления, — подчеркнул министр.

В то же время статус участника уголовного производства с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Однако освобождение от уголовной ответственности не касается людей, которые выступали организаторами или участвовали в таких преступлениях.