В областном центре Винница сотрудники Национальной полиции раскрыли группу медицинских работников, которые поставили продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на поток. Дневная выручка от этого незаконного бизнеса составляла порядка 20 тыс. гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Винницкой области.

Как выяснилось, инициатором создания подпольной схемы стал 37-летний медик. Он воспользовался своими связями с коллегами из ряда медицинских учреждений города, которые согласились за определенное вознаграждение вносить ложную информацию о Covid-прививках в электронную систему здравоохранения eHealth. После чего данные загружались в Единый портал государственных услуг Дія.

За подобные услуги заказчики платили от 3 до 7,5 тыс. гривен за Covid-документ. В день выходило до 20 тыс. гривен.

В результате обысков у правонарушителей были изъяты бланки международных сертификатов о вакцинации, черновая бухгалтерия, банковские карты, смартфоны с перепиской с заказчиками.

Напомним, 9 декабря житель Кривого Рога был приговорен к двум годам лишения свободы за изготовление фальшивых Covid-сертификатов.

Важно. Министерством охраны здоровья Украины разработан механизм вакцинации лиц, которые ранее приобрели липовые свидетельства о Covid-прививках.