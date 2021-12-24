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Грозит до 5 лет тюрьмы: частный центр тестирования в Швейцарии подделал 8 тыс. Covid-сертификатов

24 декабря 2021, 15:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сертификаты
Источник: Depositphotos

Один из приватных центров тестирования Швейцарии, расположенный в кантоне Сен-Галлен, был уличен в подделке 8 тыс. сертификатов о полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба региональной власти.

Подозреваемым в изготовлении фальшивых Covid-документов грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы.

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Отмечается, что Сен-Галлен занимает одно из последних мест в стране по уровню вакцинации. Хотя показатель иммунизации достаточно высок – 60% населения кантона. В то время, как в целом по всей стране двумя дозами привиты 67% граждан.

Напомним, что в начале этой недели, 20 декабря, правоохранители Франции выявили 182 тыс. поддельных Covid-сертификатов. А неделей ранее французская полиция информировала общественность об обнаружении 110 тыс. фейковых Covid-паспортов.

Источник: Deutsche Presse-Agentur

Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , підробка , Швейцария
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