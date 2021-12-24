Один из приватных центров тестирования Швейцарии, расположенный в кантоне Сен-Галлен, был уличен в подделке 8 тыс. сертификатов о полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба региональной власти.

Подозреваемым в изготовлении фальшивых Covid-документов грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что Сен-Галлен занимает одно из последних мест в стране по уровню вакцинации. Хотя показатель иммунизации достаточно высок – 60% населения кантона. В то время, как в целом по всей стране двумя дозами привиты 67% граждан.

Напомним, что в начале этой недели, 20 декабря, правоохранители Франции выявили 182 тыс. поддельных Covid-сертификатов. А неделей ранее французская полиция информировала общественность об обнаружении 110 тыс. фейковых Covid-паспортов.

Источник: Deutsche Presse-Agentur