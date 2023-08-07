У Львові проходить реабілітацію 27-річний Сергій, що попав під обстріл ворожого Граду у себе на подвір’ї у місті Красногорівка, що на Донеччині. Уламками йому посікло майже все тіло: легені, діафрагму, кишківник, печінку, селезінку, кінцівки.

Чоловік був у власному авто, коли росіяни стали гатити по цивільним. Реактивний снаряд влучив зовсім поруч – уламками майже знищило машину, а Сергій опинився між життям і смертю.

Попри велику крововтрату і пробиті легені чоловік зміг доповзти до сусіднього магазину, де працювала дружина. Саме жінка і українські військові надали першу медичну допомогу.

Адже швидку вдалось викликати не одразу через поганий зв’язок у прифронтовому місті.

Далі був районний госпіталь і лікарня в Дніпрі, де Сергію ампутували ногу, видалили селезінку та екстрено зупинили кровотечу.

На реабілітацію чоловіка направили у львівський центр Незламні. Тут він прибув у важкому стані з високою температурю та гнійною пухлиною на місці селезінки. Це утворення вбивало Сергія, тому пухлину терміново видалили.

Зараз чоловік потроху одужує і готується до протезування. Попереду його чекає ще одна операція з видалення осколка, який застряг біля нерва лівої руки, через що кінцівка не працює.

Сергій мріє про зустріч з 6-річною донечкою, яку вони з дружиною встигли вивезти до безпечного місця. А потім хоче почати життя заново, на новому місці, не на Донеччині. У планах – народити ще діточок.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова