Во Львове проходит реабилитацию 27-летний Сергей, попавший под обстрел вражеского Града у себя во дворе в городе Красногоровка Донецкой области. Обломками ему посекло почти все тело: легкие, диафрагму, кишечник, печень, селезенку, конечности.

Мужчина был в собственном авто, когда россияне стали бить по гражданским. Реактивный снаряд попал совсем рядом — обломками почти уничтожило машину, а Сергей оказался между жизнью и смертью.

Несмотря на большую кровопотерю и пробитые легкие мужчина смог доползти до соседнего магазина, где работала жена. Именно женщина и украинские военные оказали первую медицинскую помощь.

Ведь скорую удалось вызвать не сразу из-за плохой связи в прифронтовом городе.

Далее был районный госпиталь и больница в Днепре, где Сергею ампутировали ногу, удалили селезенку и экстренно остановили кровотечение.

На реабилитацию мужчину направили во львовский центр Незламні. Сюда он прибыл в тяжелом состоянии с высокой температурой и гнойной опухолью на месте селезенки. Это образование убивало Сергея, поэтому опухоль срочно удалили.

Сейчас мужчина понемногу выздоравливает и готовится к протезированию. Впереди его ждет еще одна операция по удалению осколка, который застрял возле нерва левой руки, из-за чего конечность не работает.

Сергей мечтает о встрече с 6-летней дочкой, которую они с женой успели вывезти в безопасное место. А потом хочет начать жизнь заново, на новом месте, не в Донецкой области. В планах — родить еще детишек.

Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова