Уряд України встановив фінансові гарантії для медиків. У 2023 році мінімальна заробітна плата має бути на рівні для фахівців, що працюють повний робочий день:

для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації – не менше 20 тис. грн,

медичної сестри/брата – не менше 13,5 тис. грн.

Гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, що уклали договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій.

Їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85% грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

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Для лікарів первинної ланки та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

– Цього року головний акцент державного бюджету, звісно, оборона. Але попри зменшення фінансування Програми медичних гарантій, нам вдалося зберегти фінансові гарантії медичним працівникам,- заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він також наголосив, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медичні працівники, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати.

– Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу, — підкреслив міністр.

Відтоді, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу.

Це керівництво має бути ефективним, більша частина бюджету спрямовується на забезпечення гідної заробітної плати. Водночас мають залишатися кошти на закупівлю медикаментів та розвиток закладу.