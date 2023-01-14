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Зарплата медикам: в 2023 году правительство гарантирует врачам 20 тыс. грн

14 января 2023, 11:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарі
Источник: Depositphotos

Правительство Украины установило финансовые гарантии для медиков. В 2023 году минимальная заработная плата специалистов, работающих полный рабочий день, должна быть на уровне:

  • для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – не менее 20 тыс. грн,
  • медицинской сестры/брата – не менее 13,5 тыс. грн.

Гарантии по выплате базовой заработной платы будут распространяться на медицинские учреждения, которые заключили договоры с НСЗУ по Программе медицинских гарантий.

При этом фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц не должен превышать 85% денежного дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

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Для врачей первичного звена и работающих с ними медицинских сестер условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% от оптимального количества заключенных деклараций с пациентами.

– В этом году главный акцент государственного бюджета, конечно, оборона. Но, несмотря на уменьшение финансирования Программы медицинских гарантий, нам удалось сохранить финансовые гарантии медицинским работникам, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также отметил, что правительство установило лишь минимальный уровень зарплаты, ниже которого медицинские работники, работающие полный рабочий день, не могут получать.

— Однако на местах каждый руководитель может дополнительно премировать работников, качественно выполняющих свою работу, — подчеркнул министр.

С тех пор как больницы стали самостоятельными предприятиями, ответственность за распределение бюджета больницы и рациональное использование средств возложена именно на руководителя медицинского учреждения.

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Это руководство должно быть эффективным, большая часть бюджета направляется на обеспечение достойной заработной платы. При этом должны оставаться средства на закупку медикаментов и развитие заведения.

Источник
Минздрав
Теги
Зарплата Минимальная зарплата
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