Правительство Украины установило финансовые гарантии для медиков. В 2023 году минимальная заработная плата специалистов, работающих полный рабочий день, должна быть на уровне:

для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – не менее 20 тыс. грн,

медицинской сестры/брата – не менее 13,5 тыс. грн.

Гарантии по выплате базовой заработной платы будут распространяться на медицинские учреждения, которые заключили договоры с НСЗУ по Программе медицинских гарантий.

При этом фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц не должен превышать 85% денежного дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

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Для врачей первичного звена и работающих с ними медицинских сестер условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% от оптимального количества заключенных деклараций с пациентами.

– В этом году главный акцент государственного бюджета, конечно, оборона. Но, несмотря на уменьшение финансирования Программы медицинских гарантий, нам удалось сохранить финансовые гарантии медицинским работникам, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также отметил, что правительство установило лишь минимальный уровень зарплаты, ниже которого медицинские работники, работающие полный рабочий день, не могут получать.

— Однако на местах каждый руководитель может дополнительно премировать работников, качественно выполняющих свою работу, — подчеркнул министр.

С тех пор как больницы стали самостоятельными предприятиями, ответственность за распределение бюджета больницы и рациональное использование средств возложена именно на руководителя медицинского учреждения.

Это руководство должно быть эффективным, большая часть бюджета направляется на обеспечение достойной заработной платы. При этом должны оставаться средства на закупку медикаментов и развитие заведения.