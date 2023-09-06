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Збільшення кількості випадків раку у молодого покоління: на 80% за 30 років

6 Вересня 2023, 12:16
Ольга Боднарчук редактор
Збільшення кількості випадків раку у молодого покоління: на 80% за 30 років
Джерело: Pexels

За даними, опублікованими у спеціалізованому журналі з медицини раку BMJ Oncology, кількість осіб до 50 років, у яких було діагностовано рак, за останні три десятиліття зросла на 80%.

Глобальні випадки раннього початку раку також почастішали – з 1,82 млн випадків в 1990 році до 3,26 млн в 2019 році. 

Вчені визнали, що чинниками зростання кількості молодих людей, хворих на рак, можуть бути: неправильне харчування, надмірне вживання алкоголю й тютюну, недостатня фізична активність і ожиріння. Збільшення стресу та несприятлива екологія також позначаються на розвитку онкологічних захворювань. 

Онкологічні захворювання – це хвороби, що виникають внаслідок неконтрольованого росту й поширення злоякісних клітин в організмі людини. Вони можуть впливати на будь-який орган чи тканину тіла та вимагають комплексного лікування, включно з хірургічними втручаннями, хімієтерапією та радіотерапією. Раннє виявлення та профілактика грають важливу роль у боротьбі з раковими захворюваннями.

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Джерело
The Guardian
Теги
Дослідження Молодь Онкологія статистика
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