Жорсткий карантин в Україні, який був запровадження у березні, повністю збив першу хвилю пандемії коронавірусу.

Це вдалося зробити через те, що у Європі вона розпочалася раніше.

Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте: Коли вакцина проти Covid-19 з’явиться в Україні – прогноз ВООЗ

– У нас були жорсткі карантинні заходи, які призводили до труднощів в економіці та у кожній родині, тому що економічна криза в країні – це криза у родині. Але вони збили повністю першу хвилю, – зазначив Зеленський.

За його словами, перша хвиля у Європі розпочалася значно раніше, що дозволило оцінити наслідки та підготуватись Україні появи хворих на коронавірус та до впровадження карантину. Також президент наголосив, що не всі розуміють небезпеку коронавірусної інфекції, але вона висока.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні зафіксували 4 069 нових випадків коронавірусу. Це черговий антирекорд за весь час пандемії Covid-19.

Загалом від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини. Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.

Найбільша кількість випадків за останню добу виявили у Харківській – 450, Дніпропетровській – 266 та Одеській областях – 260.