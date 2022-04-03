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Живуть в аптеках разом з дітьми: як харківські провізори працюють під час війни

3 Квітня 2022, 12:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

У Харкові фармацевти продовжують працювати під час війни, попри ризик для життя та здоров’я. Іноді вони живуть на роботі – перебувають там постійно разом з дітьми. Це все для того, щоб мешканці міста завжди могли придбати ліки.

Лесі Голобородько щойно виповнилося 23. І вона, і її колеги в аптеці щодня, від ранку до вечора з першого дня вторгнення.

– Перші дні було страшно. Я розумію, що ми йдемо на ризик, але ми готові далі працювати, – говорить дівчина.

Провізори за можливості отримують товар та продають його.

Частина аптек розтрощена, деякі з них у самому центрі Харкова. Ще частина – лишилися на окупованих територіях.

У такий складний час трапляються й трагедії. У прикордонному населеному пункті Козача Лопань на Харківщині від обстрілу загинули двоє співробітниць аптеки.

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Загалом серед провізорів двоє загиблих, троє поранених, ще понад три десятки зниклих безвісти фармацевтів. І це – дані лише з однієї мережі аптек.

Попри ризик та небезпеку, вони продовжують працювати та виконувати свою надважливу функцію.

Харків перебуває під обстрілами з перших днів війни в Україні. Через масові атаки з повітря значною мірою пошкоджено інфраструктуру міста. Проте українці продовжують успішно чинити опір.

Теги
Війна в Україні , Харків
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