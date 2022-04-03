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Живут в аптеках вместе с детьми: как харьковские провизоры работают во время войны

3 апреля 2022, 12:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
аптека
Источник: Depositphotos

В Харькове фармацевты продолжают работать во время войны, несмотря на риск для жизни и здоровья. Иногда они живут на работе — находятся там постоянно вместе с детьми. Это все для того чтобы жители города всегда могли приобрести лекарства.

Леси Голобородько только исполнилось 23. И она, и ее коллеги в аптеке каждый день, с утра до вечера с первого дня вторжения.

– Первые дни было страшно. Я понимаю, что мы идем на риск, но мы готовы дальше работать, – говорит девушка.

Провизоры по возможности получают товар и продают его.

Часть аптек разбита, некоторые из них в самом центре Харькова. Еще часть — осталась на оккупированных территориях.

В столь сложное время случаются и трагедии. В приграничном населенном пункте Казачья Лопань на Харьковщине от обстрела погибли две сотрудницы аптеки.

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В целом среди провизоров двое погибших, трое раненых, еще более трех десятков пропавших без вести фармацевтов. И это данные только из одной сети аптек.

Несмотря на риск и опасность, они продолжают работать и выполнять свою важную функцию.

Харьков находится под обстрелами с первых дней войны в Украине. Из-за массовых атак с воздуха сильно повреждена инфраструктура города. Однако украинцы продолжают успешно оказывать сопротивление.

Теги
Війна в Україні , Харьков
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