На початку вересня, у селі Стайки Ржищівської міської територіальної громади на Київщині в особистому підсобному господарстві підтвердився спалах особливо небезпечного для тварин захворювання – африканської чуми свиней.

Місцевою владою було організовано ліквідацію вогнища інфекції: сім голів свиней безкровно забито та спалено.

У зв’язку зі спалахом на територіях, що увійшли в зону епіднагляду, встановлено 40-денні карантинні обмеження.

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Повідомляється, що збудник інфекції передається через корм, пасовища, транспортні засоби, забруднені хворими тваринами.

За блискавичного перебігу хвороби тварини гинуть без будь-яких ознак. За гострого – підвищується температура тіла до 40,5-42 градусів, спостерігається задуха, кашель, з’являються напади блювання, парези та параліч задніх кінцівок.

Смертність залежно від перебігу може бути від 50 до 100%. Тварини, які перехворіли і вижили, залишаються довічними вірусоносіями.

Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней наразі не знайдено, лікувати тварин заборонено. При виявленні вогнища інфекції практикується поголовне знищення свиней безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 10 км від нього.

Джерело: Українська громада