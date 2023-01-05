Штам коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який лише за кілька тижнів став домінантним штамом у США, може призвести до нової хвилі захворюваності. Про це в середу, 4 січня, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Ми занепокоєні швидкістю його зростання, зокрема, в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де ХBB.1.5 швидко замінив інші підваріанти, що циркулюють, – сказала технічний фахівець ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове.

Зазначається, що чиновники громадської охорони здоров’я виявили штам у 29 країнах. Але ВООЗ ще не знає, чи є XBB.1.5 важчим за інші підваріанти.

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Експерти ВООЗ закликали людей отримати бівалентний бустер, пройти тест перед відвідуванням великих зборів або перед зустріччю з людьми похилого віку, або людьми з ослабленим імунітетом, а також носити високоякісну маску в багатолюдних закритих приміщеннях.

За словами Ван Керхове, ВООЗ працює над аналізом серйозності нового штаму, який буде опублікований найближчими днями.