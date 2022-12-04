Практичний психолог Юлія Ворман пропонує чергову добірку фільмів, які підтримають дух опору труднощам воєнного періоду і додадуть впевненості в завтрашньому дні.

Ціна правди (2019, Україна, Велика Британія, Польща). У 1933 році пошуки нової сенсації призводять британського репортера Гарета Джонса в СРСР. Тут він знайомиться з журналісткою, яка відкриває йому очі на ілюзорну радянську утопію.

Гарет, ризикуючи життям, намагається розгадати, що влада приховує від народу. Він дізнається про голодомор, репресії та жорстку цензуру.

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Пізніше ці викриття будуть взяті за основу роману Дж. Оруелла”Скотний двір”.

Хоробре серце (1995, США). Вільям Уоллас – шотландський аристократ, який отримав хорошу освіту і виховання. Колись англійці вбили його батька, але герой сподівався, що найкривавіші сутички між двома народами позаду.

Однак це виявилося не так, і під час чергової атаки королівських військ гине наречена Вільяма. Тоді він стає на чолі величезного шотландського війська і дає відсіч загарбникам своєї землі.

Над прірвою (2022, Велика Британія, США). Беккі завжди любила екстремальні види спорту, але після трагедії з чоловіком перестала ганятися за адреналіном. В результаті вона вирішує разом з подругою зробити останнє сходження на 600-метрову радіощоглу.

На висоті героїня хоче розвіяти прах загиблого чоловіка. Дівчатам доведеться боротися зі стихією, маючи невелику надію на порятунок.

Джерело: Психологічна підтримка