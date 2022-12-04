Практический психолог Юлия Ворман предлагает очередную подборку фильмов, которые поддержат дух сопротивления трудностям военного периода и придадут уверенности в завтрашнем дне.

Цена правды (2019, Украина, Великобритания, Польша). В 1933 году поиски новой сенсации приводят британского репортера Гарета Джонса в СССР. Здесь он знакомится с журналисткой, которая открывает ему глаза на иллюзорную советскую утопию.

Гарет, рискуя жизнью, пытается разгадать, что власть скрывает от народа. Он узнает о голодоморе, репрессии и жесткую цензуру.

Сейчас смотрят

Позднее эти разоблачения будут взяты за основу романа Дж. Оруэлла “Скотный двор”.

Храброе сердце (1995, США). Уильям Уоллас — шотландский аристократ, получивший хорошее образование и воспитание. Когда-то англичане убили его отца, но герой надеялся, что самые кровавые схватки между двумя народами позади.

Однако это оказалось не так, и во время очередной атаки королевских войск погибает невеста Уильяма. Тогда он становится во главе огромного шотландского войска и дает отпор захватчикам своей земли.

Над бездной (2022, Великобритания, США). Бекки всегда любила экстремальные виды спорта, но после трагедии с мужем перестала гоняться за адреналином. В результате она решает вместе с подругой совершить последнее восхождение на 600-метровую радиомачту.

На высоте героиня хочет развеять прах погибшего мужа. Девушкам придется бороться со стихией, имея небольшую надежду на спасение.

Источник: Психологическая поддержка