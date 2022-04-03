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Психологія

Людина потерпає від тривожності – коли варто звертатися до лікаря

3 Квітня 2022, 14:28
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від тривожності. Деякі можуть впоратися з нею самостійно, іншим потрібна допомога.

Як зрозуміти, чи варто звертатися до лікаря через тривожність?

Що треба знати:

  • людина має поставити собі запитання “Чи моя головна проблема в житті – відчуття тривоги та страху?”; якщо відповідь позитивна, то треба звертатися до лікаря;
  • тривожними симптомами є тремор кінцівок, дрижання голосу, прискорене серцебиття, пітливість, озноб;
  • якщо цей стан порушує якість життя, сон та харчування.

Людина має спостерігати за своїм станом, зрозуміти, що провокує такі думки та переживання.

Важливо не чекати складних негативних наслідків, а звертатися до фахівців на ранніх етапах.

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Взагалі фахівці рекомендують менше читати новини, більше проводити часу з рідними та друзями. Це допоможе зберегти емоційне та психічне здоров’я під час війни в Україні.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
психічні розлади , Психологія
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