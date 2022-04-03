Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від тривожності. Деякі можуть впоратися з нею самостійно, іншим потрібна допомога.

Як зрозуміти, чи варто звертатися до лікаря через тривожність?

Що треба знати:

людина має поставити собі запитання “Чи моя головна проблема в житті – відчуття тривоги та страху?”; якщо відповідь позитивна, то треба звертатися до лікаря;

тривожними симптомами є тремор кінцівок, дрижання голосу, прискорене серцебиття, пітливість, озноб;

якщо цей стан порушує якість життя, сон та харчування.

Людина має спостерігати за своїм станом, зрозуміти, що провокує такі думки та переживання.

Важливо не чекати складних негативних наслідків, а звертатися до фахівців на ранніх етапах.

Взагалі фахівці рекомендують менше читати новини, більше проводити часу з рідними та друзями. Це допоможе зберегти емоційне та психічне здоров’я під час війни в Україні.

Джерело: Психологічна підтримка