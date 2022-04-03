Из-за войны в Украине граждане могут страдать от тревожности. Некоторые могут справиться с ней самостоятельно, другим нужна помощь.

Как понять, стоит ли обращаться к врачу из-за тревожности?

Что нужно знать:

человек должен задать себе вопрос “Моя главная проблема в жизни — ощущение тревоги и страха?”; если ответ положительный, то нужно обращаться к врачу;

тревожными симптомами являются тремор конечностей, дрожь голоса, учащенное сердцебиение, потливость, озноб;

если это состояние нарушает качество жизни, сна и питания.

Человек должен наблюдать за своим состоянием, понять, что провоцирует мысли и переживания.

Важно не ждать сложных негативных последствий, а обращаться к специалистам на ранних этапах.

В целом специалисты рекомендуют меньше читать новости, больше проводить времени с родными и друзьями. Это поможет сохранить эмоциональное и психическое здоровье во время войны в Украине.

Источник: Психологическая поддержка