Тревожный человек все время ищет подтверждение того, что все плохо, что с ним обязательно случится что-то недоброе, что выхода нет. Он старается вовлечь в свою тревожность близких, те начинают его жалеть, оберегать, а он относительно комфортно чувствует себя в такой обстановке.

Но начинают страдать близкие люди. Как же вести себя с тревожным родственником, чтобы облегчить его состояние и не пострадать самому, рассказывает психолог и психотерапевт Алина Дейнека.

— Близкие тревожного человека обычно начинают с того, что говорят: отвлекись, займись чем-нибудь, переключись, — рассказывает психолог. — Но это не работает. Даже, если эти слова идут от чистого сердца и желания помочь.

Они говорят так, потому что:

не знают, что нужно говорить;

хотят поддержать;

беспокоятся о состоянии страдающего.

— Очень важно в такой ситуации — принять человека таким, какой он есть, — советует Алина Дейнека. — Важно не отрицать, а признать проблему. Да, есть тревожное расстройство, и оно — часть его жизни сегодня. Но с этим можно справиться.

Главное поддерживать в человеке мысль, что с его состоянием можно справиться. Нужно сказать, я понимаю, что с тобой что-то происходит и готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Это и является отправной точкой в выздоровлении. Нужно показать, что больной человек может на вас рассчитывать, на вашу помощь и понимание.

Но самостоятельно, без специалиста, даже при поддержке близких, практически невозможно справиться с тревожным состоянием.

Обращаться к психотерапевту — это нормально. Специалист владеет методиками, которые могут изменить состояние тревожного человека. Иногда результат достигается быстро, а иногда приходится потратить достаточно много времени. Все индивидуально.