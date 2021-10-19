Тривожна людина весь час шукає підтвердження того, що все погано, що з нею обов’язково трапиться щось недобре, що виходу немає. Вона намагається затягти в свою тривожність близьких, ті починають її жаліти, оберігати, а вона відносно комфортно почувається в такій обстановці.

Але починають страждати близькі люди. Як же поводитися з тривожним родичем, щоб полегшити його стан і не постраждати самому, розповідає психолог і психотерапевт Аліна Дейнека.

– Близькі тривожної людини зазвичай починають з того, що говорять: відволікайся, займися чим-небудь, переключися, – розповідає психолог. – Але це не працює, навіть якщо ці слова йдуть від щирого серця і бажання допомогти.

Вони говорять так, тому що:

не знають, що потрібно говорити;

хочуть підтримати;

непокояться про стан того, хто страждає.

– Дуже важливо в цій ситуації прийняти людину такою, якою вона є, – радить Аліна Дейнека. – Важливо не заперечувати, а визнати проблему. Так, є тривожний розлад, і він – частина її життя сьогодні. Але з цим можна впоратися.

Головне – підтримувати в людині думку, що з її станом можна впоратися. Потрібно сказати, я розумію, що з тобою щось відбувається, і готовий зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти. Це і є відправною точкою в одужанні. Потрібно показати, що хвора людина може на вас розраховувати, на вашу допомогу і розуміння.

Але самостійно, без фахівця, навіть за підтримки близьких, практично неможливо впоратися з тривожним станом.

Звертатися до психотерапевта – це нормально. Спеціаліст володіє методиками, які можуть змінити стан тривожної людини. Іноді результат досягається швидко, а іноді доводиться витратити доволі багато часу. Все індивідуально.