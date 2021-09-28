Особисті кордони: як зрозуміти, що ваші кордони слабкі? Якщо ви жодного разу не вимовляли фрази: ти порушуєш мої особисті кордони, мені це неприємно, ні, спасибі тощо, то, швидше за все, ваші кордони слабкі.

Вони слабкі також, коли ви даєте поради, яких не просять, або дозволяєте собі токсичні коментарі з приводу чужої зовнішності. Чому? Давайте розбиратися.

У кожної людини є особисті кордони: фізичні, емоційні, сексуальні, інтелектуальні, духовні та матеріальні. Саме кордони визначають, що можна робити стосовно вас, а що – ні. Яка поведінка та слова інших людей щодо вас прийнятні, а які – неприпустимі.

Особливістю кордонів є їхня гнучкість. Наприклад: вашому чоловікові можна гладити ваше волосся, тоді як сусідові Сашку – не можна.

Кожен раз, коли вам ніяково, ваші кордони порушуються, зачеплене ваше “я”, необхідно заявити про свої кордони, адже якщо їх не позначити, то їх нібито й немає. Основний показник, який вказує на те, що ваші особисті кордони слабкі – це неможливість сказати “ні“, а також виправдання, суперечка і бажання захиститися.

Як же зміцнити особисті кордони, запитаєте ви. Кожного разу запитуйте себе: чи хочу я цього? Якщо відповідь негативна – відмовляйтеся робити те, що не подобається. Проводьте час там, де хочеться, і з ким хочеться, не терпіть зневажливого ставлення до себе “заради збереження стосунків”, не беріть на себе відповідальність за чужі рішення, навчіться відмовляти і не дозволяйте себе неконструктивно критикувати, не витрачайте час на нецікавого співрозмовника.

Для чого потрібні особисті кордони? Кожна людина підсвідомо прагне “проломити” чужі кордони настільки далеко, наскільки це можливо. Для чого? Щоб отримати максимальну для себе вигоду і задоволення своїх потреб.

Дайте відповідь на запитання: чи хочу я, щоб мною маніпулювала інша людина? Саме від того, наскільки добре ви управляєте собою, залежатиме, чи зможуть маніпулювати вами. Йдеться про те, наскільки чітко ви позначили свої особисті кордони. Саме вони складають основу здорової особи, бо інакше у вас формується психологія жертви, що означає відсутність права вибору і відповідальності за своє щастя, за своє життя.

Чи доводилося вам чути про закони особистих кордонів? Як у юриспруденції є зведення нормативно-правових актів, так і в психології є свої правила, дотримуючись яких, ви полегшите стосунки з іншими людьми, а ваша комунікація буде ефективною. Отже, закони особистих кордонів регулюють взаємостосунки між людьми.

Розділимо на пункти кожен закон:

відповідальність: кожен відповідає перед іншим, а не один за іншого;

наслідки: якщо хтось вас “ранить”, не миріться з цим, і не робіть те саме з іншими;

вибір: кожен має право вільно вибирати, не варто витрачати на когось час просто через жалощі, ви маєте право і на “так”, і на те, щоб сказати “ні”;

повага до своїх кордонів та кордонів інших людей;

влада: не безмежна, над чимось ми її маємо, над чимось – ні, змінюйте себе та своє життя, інших змінити неможливо.

Коли розумієш взаємозв’язок, здавалося б, таких простих речей, у життя приходить гармонія.

Читайте також: