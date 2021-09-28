Если вы никогда не произносили фразы: ты нарушаешь мои личные границы, мне это неприятно, нет, спасибо и подобные, то, скорее всего, ваши границы слабые.

Они слабы также, когда вы даете советы, о которых не просят, или отпускаете токсичные комментарии по поводу чужой внешности. Почему? Давайте разбираться.

У каждого человека есть личные границы: физические, эмоциональные, сексуальные, интеллектуальные, духовные и материальные. Именно границы определяют, что можно предпринимать в отношении вас, а что — нет. Какое поведение и слова других людей по отношению к вам приемлемы, а какие недопустимы.

Особенностью границ является их гибкость. Например: вашему мужу можно гладить вас по волосам, в то время как соседу Саше – нельзя.

Каждый раз, когда вам не по себе, ваши границы нарушаются, задето ваше “я”, необходимо заявить о своих границах, ведь если их не обозначить, то их будто бы и нет. Основной показатель, указывающий на то, что ваши личные границы слабые — это невозможность сказать “нет”, а также оправдания, спор и желание защититься.

Как же укрепить личные границы, спросите вы. Всякий раз задавайте себе вопрос: хочу ли я этого? Если ответ отрицательный — отказывайтесь делать то, что не нравится, проводите время там, где хочется, и с кем хочется, не терпите неподобающего к себе обращения “ради сохранения отношений”, не взваливайте на себя ответственность за чужие решения, учитесь отказывать и не позволяйте себя неконструктивно критиковать, не тратьте время на неинтересного собеседника.

Для чего нужны личные границы? Каждый человек подсознательно стремится “проломить” чужие границы настолько далеко, насколько это представляется возможным. Для чего? Чтобы получить максимальную для себя выгоду и удовлетворение своих потребностей.

Ответьте на вопрос: хочу ли я, чтобы мной манипулировал другой человек? Именно от того, насколько хорошо вы управляете собой, будет зависеть, смогут ли вами манипулировать. А это подразумевает, насколько четко вы обозначили свои личные границы. Именно они составляют основу здоровой личности, ведь в противном случае у вас формируется психология жертвы, что означает отсутствие права выбора и ответственности за свое счастье, за свою жизнь.

Доводилось ли вам слышать о законах личных границ? Как в юриспруденции есть свод нормативно-правовых актов, так и в психологии есть свои правила, придерживаясь которых, вы облегчите взаимоотношения с другими людьми, а ваша коммуникация будет эффективной. Итак, законы личных границ регулируют отношения между людьми.

Разделим по пунктам каждый закон:

ответственность: каждый отвечает друг перед другом, а не друг за друга;

последствия: если кто-то вас “ранит”, не терпите это, и не проявляйте того же в отношении других;

выбор: каждый имеет право свободно выбирать, не стоит тратить на кого-то время просто из жалости, вы имеете право и на “да”, и на то, чтобы сказать “нет”;

уважение своих границ и границ других людей;

власть: небезгранична, над чем-то мы ее имеем, над чем-то — нет, меняйте себя и свою жизнь, других изменить невозможно.

Когда понимаешь взаимосвязь, казалось бы, таких простых вещей, в жизнь приходит гармония.

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