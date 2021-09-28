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Психология

Личные границы: как их укрепить и научиться говорить “нет”

28 сентября 2021, 18:51 Дарья Гура
границы, психолог
Источник: Depositphotos

Если вы никогда не произносили фразы: ты нарушаешь мои личные границы, мне это неприятно, нет, спасибо и подобные, то, скорее всего, ваши границы слабые.

Они слабы также, когда вы даете советы, о которых не просят, или отпускаете токсичные комментарии по поводу чужой внешности. Почему? Давайте разбираться.

У каждого человека есть личные границы: физические, эмоциональные, сексуальные, интеллектуальные, духовные и материальные. Именно границы определяют, что можно предпринимать в отношении вас, а что — нет. Какое поведение и слова других людей по отношению к вам приемлемы, а какие недопустимы.

Особенностью границ является их гибкость. Например: вашему мужу можно гладить вас по волосам, в то время как соседу Саше – нельзя.

Каждый раз, когда вам не по себе, ваши границы нарушаются, задето ваше “я”, необходимо заявить о своих границах, ведь если их не обозначить, то их будто бы и нет. Основной показатель, указывающий на то, что ваши личные границы слабые — это невозможность сказать “нет”, а также оправдания, спор и желание защититься.

Как же укрепить личные границы, спросите вы. Всякий раз задавайте себе вопрос: хочу ли я этого? Если ответ отрицательный — отказывайтесь делать то, что не нравится, проводите время там, где хочется, и с кем хочется, не терпите неподобающего к себе обращения “ради сохранения отношений”, не взваливайте на себя ответственность за чужие решения, учитесь отказывать и не позволяйте себя неконструктивно критиковать, не тратьте время на неинтересного собеседника.

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Для чего нужны личные границы? Каждый человек подсознательно стремится “проломить” чужие границы настолько далеко, насколько это представляется возможным. Для чего? Чтобы получить максимальную для себя выгоду и удовлетворение своих потребностей.

Ответьте на вопрос: хочу ли я, чтобы мной манипулировал другой человек? Именно от того, насколько хорошо вы управляете собой, будет зависеть, смогут ли вами манипулировать. А это подразумевает, насколько четко вы обозначили свои личные границы. Именно они составляют основу здоровой личности, ведь в противном случае у вас формируется психология жертвы, что означает отсутствие права выбора и ответственности за свое счастье, за свою жизнь.

Доводилось ли вам слышать о законах личных границ? Как в юриспруденции есть свод нормативно-правовых актов, так и в психологии есть свои правила, придерживаясь которых, вы облегчите взаимоотношения с другими людьми, а ваша коммуникация будет эффективной. Итак, законы личных границ регулируют отношения между людьми.

Разделим по пунктам каждый закон:

  • ответственность: каждый отвечает друг перед другом, а не друг за друга;
  • последствия: если кто-то вас “ранит”, не терпите это, и не проявляйте того же в отношении других;
  • выбор: каждый имеет право свободно выбирать, не стоит тратить на кого-то время просто из жалости, вы имеете право и на “да”, и на то, чтобы сказать “нет”;
  • уважение своих границ и границ других людей;
  • власть: небезгранична, над чем-то мы ее имеем, над чем-то — нет, меняйте себя и свою жизнь, других изменить невозможно.

Когда понимаешь взаимосвязь, казалось бы, таких простых вещей, в жизнь приходит гармония.

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Поради психолога , Психология
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