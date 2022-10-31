Сьогодні Україна знову перебуває під посиленими ракетними атаками, повідомляє Олена Зеленська, та важливо зберігати витримку і дотримуватися правил безпеки.

Психологиня Наталія Зарецька розповідає, як витримати напруження та вижити в умовах, що склалися.

Будьте готові реагувати на загрозу вчасно та адекватно, без паніки.

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Оскільки війна триває, обстріли напевно будуть траплятися, допоки Росія не втратить спроможність бити по нас своєю зброєю. Потужність атак та їх періодичність може бути різною, та у будь-якому разі потрібно бути морально готовими реагувати на загрозу.

Дотримуйтеся правил безпеки.

Не нехтуйте сигналами тривоги. Почувши їх, неодмінно прямуйте до укриття.

Дотримуйтеся активної позиції.

Уважно спостерігайте за ситуацією, а не метушіться по різних каналах інформації. Потрібен тверезий аналіз, а не паніка, прийняття власних зважених рішень.

Страх — це нормально.

Страх — це система оповіщення про загрози. Не соромтеся боятись, але пам’ятайте про те, що страх (як і будь-яка інші ваша емоція) має працювати на вас, а не ви на нього.

Розвантажуйте психіку і не блокуйте емоції.

Блокуючи, стримуючи емоції всередині себе, ви заважаєте їм виконати основні їхні призначення — розвантажити психіку, захищаючи її в такий спосіб від надмірних навантажень. Тому смійтеся, коли весело або радісно, плачте або сумуйте, коли сумно, боляче або гірко, мовчіть, коли не хочеться говорити, та спілкуйтеся з тими, хто для вас справді важливий.

Фото: Лікарі без кордонів