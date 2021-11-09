Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими Гетеборзького університету, як помірні, так і інтенсивні вправи полегшують симптоми тривоги, навіть якщо захворювання носить хронічний характер.

Дослідження проводилося за участю 286 пацієнтів з тривожним синдромом. Половина з них жили з цим розладом близько десяти років. Середній вік становив 39 років, 70% – жінки.

Шляхом жеребкування добровольців розподілили на групові вправи середнього або високого ступеня, які вони повинні були виконувати протягом 12 тижнів.

Результати показують, що симптоми тривоги значно зменшилися, навіть коли цей стан був хронічним, у порівнянні з контрольною групою, яка отримувала поради щодо фізичної активності відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров’я.

Обидві групи проводили 60-хвилинні тренування три рази на тиждень під керівництвом фізіотерапевта. Сеанси включали як кардіо (аеробні), так і силові тренування. За розминкою слідували кругові тренування навколо 12 станцій по 45 хвилин. Закінчувалися заняття відновленням і розтяжкою.

Члени групи, які тренувалися на помірному рівні, повинні були досягти приблизно 60% від їхньої максимальної частоти серцевих скорочень-ступінь навантаження, оцінюваної як легка або помірна. У групі, яка тренувалася більш інтенсивно, метою було досягти 75% максимальної частоти серцевих скорочень, і ця ступінь навантаження сприймалася як висока.

Сучасні стандартні методи лікування тривожності – це когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) і психотропні препарати. Однак ліки зазвичай мають побічні ефекти, і пацієнти з тривожними розладами часто не піддаються лікуванню. Довгий час очікування КПТ також може погіршити прогноз.

Саме тому лікарям первинної медико-санітарної допомоги потрібне індивідуальне лікування без побічних ефектів і таке, що легко призначається. Модель, що включає 12 тижнів фізичних тренувань, незалежно від інтенсивності, являє собою ефективний засіб для надання допомоги людям з тривожними розладами, впевнені вчені.