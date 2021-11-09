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Тривога, що не дає спокою: як ефективно позбутися цього виснажливого стану

9 Листопада 2021, 15:54 Вікторія Яснопольска
тревога
Джерело: Depositphotos

Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими Гетеборзького університету, як помірні, так і інтенсивні вправи полегшують симптоми тривоги, навіть якщо захворювання носить хронічний характер.

Дослідження проводилося за участю 286 пацієнтів з тривожним синдромом. Половина з них жили з цим розладом близько десяти років. Середній вік становив 39 років, 70% – жінки.

Шляхом жеребкування добровольців розподілили на групові вправи середнього або високого ступеня, які вони повинні були виконувати протягом 12 тижнів.

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Результати показують, що симптоми тривоги значно зменшилися, навіть коли цей стан був хронічним, у порівнянні з контрольною групою, яка отримувала поради щодо фізичної активності відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров’я.

Обидві групи проводили 60-хвилинні тренування три рази на тиждень під керівництвом фізіотерапевта. Сеанси включали як кардіо (аеробні), так і силові тренування. За розминкою слідували кругові тренування навколо 12 станцій по 45 хвилин. Закінчувалися заняття відновленням і розтяжкою.

Члени групи, які тренувалися на помірному рівні, повинні були досягти приблизно 60% від їхньої максимальної частоти серцевих скорочень-ступінь навантаження, оцінюваної як легка або помірна. У групі, яка тренувалася більш інтенсивно, метою було досягти 75% максимальної частоти серцевих скорочень, і ця ступінь навантаження сприймалася як висока.

Сучасні стандартні методи лікування тривожності – це когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) і психотропні препарати. Однак ліки зазвичай мають побічні ефекти, і пацієнти з тривожними розладами часто не піддаються лікуванню. Довгий час очікування КПТ також може погіршити прогноз.

Саме тому лікарям первинної медико-санітарної допомоги потрібне індивідуальне лікування без побічних ефектів і таке, що легко призначається. Модель, що включає 12 тижнів фізичних тренувань, незалежно від інтенсивності, являє собою ефективний засіб для надання допомоги людям з тривожними розладами, впевнені вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
бодіфітнес , Наукові дослідження , психічні розлади , Фітнес
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