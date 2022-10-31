Сегодня Украина снова находится под усиленными ракетными атаками. Психолог Наталья Зарецкая рассказывает о том, как сохранить выдержку в таких условиях.

Будьте готовы реагировать на угрозу вовремя и адекватно, без паники.

Поскольку война продолжается, обстрелы наверняка будут случаться, пока Россия не потеряет способность бить по нам своим оружием. Мощность атак и их периодичность может быть разной, но в любом случае нужно быть морально готовым реагировать на угрозу.

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Соблюдайте правила безопасности.

Не пренебрегайте сигналами тревоги. Услышав их, обязательно направляйтесь в укрытие.

Соблюдайте активную позицию.

Внимательно наблюдайте за ситуацией, а не суетитесь по разным каналам информации. Нужен трезвый анализ, а не паника, принятие собственных взвешенных решений.

Страх – это нормально.

Страх – это система оповещения об угрозах. Не стесняйтесь бояться, но помните о том, что страх (как и любая другая ваша эмоция) должен работать на вас, а не вы на него.

Разгружайте психику и не блокируйте эмоции.

Блокируя, сдерживая эмоции внутри себя, вы мешаете им выполнить основные их назначения — разгрузить психику, защищая ее таким образом от чрезмерных нагрузок. Поэтому смейтесь, когда весело или радостно, плачьте или грустите, когда грустно, больно или горько, молчите, когда не хочется говорить, и общайтесь с теми, кто для вас действительно важен.

Фото: Врачи без границ