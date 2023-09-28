Кожного дня війна забирає життя наших близьких та коханих людей. Ми не можемо запобігти смерті, але завдяки часу, терпінню та підтримці можемо навчитися пережити втрату та знайти спосіб жити далі.

Саме про це розповіла психолог благодійної організації Ми поруч Тетяна Лещишин.

На першому етапі нам постійно хочеться плакати, у цей час душевний біль сприймається як фізичний.

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На другому етапі біль часто перетворюється на агресію, виникають неприємні відчуття і людина починає завдавати собі шкоди, звинувачуючи себе, оточення та обставини. Але це не допомагає втамувати біль. Навпаки, ще більше його посилює.

Зрештою, останній, третій етап – звичка до болю. Людина забуває своє життя до цієї втрати і не уявляє майбутнього.

Як позбутися руйнівних звичок, пробачити себе та повернути радість життя?

Життя після смерті близької людини

Разом із близькою людиною ми втрачаємо спільні плани на майбутнє, величезна частина нашого життя ніби вмирає разом із нею. Але це зовсім не так, життя продовжується.

Вшанування пам’яті

У різних культурах є ритуали вшанування пам’яті людини після її смерті. Іноді сім’ї створюють власні ритуали: запалюють свічки або влаштовують особливі сімейні події.

Можливо, ви захочете вшанувати пам’ять близької людини в особливий, важливий саме для вас спосіб. Це може бути публікація в соцмережах, меморіальна дошка або посадка дерева.

Але що б ви не обрали, пам’ятайте – немає правильного чи неправильного способу вшанувати пам’ять коханої людини.

Особисті речі коханого

Одяг та особисті речі близької людини мають особливе значення. Деякі люди відчувають гостру потребу звільнити шафи та полиці від речей одразу після смерті коханого.

Інші зберігають все так, як раніше. Можливо, вам полегшає, якщо ви, навпаки, залишите собі одяг або книги коханої людини.

Ви також можете віддати ці речі родичам та друзям. Не поспішайте щось вирішувати і зробіть так, як краще для вас та родини.

Спілкування з сім’єю та друзями

Емпатія та щирість відіграють ключову роль у наданні ефективної моральної підтримки. Однак інколи рідні та друзі не вміють правильно висловити співчуття.

Часто слова бувають зайві й можуть лише додати душевних переживань. Ваші потреби не завжди зрозумілі для оточення.

Тому необхідно говорити про це, навіть коли це дуже складно. Якщо ви не готові до розмови, просто надішліть текстове повідомлення.

Ви також можете попросити друга або родича допомогти у спілкуванні з іншими.

Прийняття рішень

Наразі вам може бути складно приймати рішення. Тому після втрати близької людини важливі питання краще відкласти на деякий час. Переїзд, зміна роботи, перегляд фінансових справ – це все зачекає.

Свята та річниці

Усе нагадує про кохану людину, яка пішла у засвіти: ювілеї, дні народження, свята. Вам буде важко вперше відзначати ці дні без неї, але допомогти може завчасне планування.

Перегляньте сімейні традиції, спробуйте створити нові. І знову зверніться до друзів та близьких, відзначте цей день разом з ними, якщо хочете.

Догляд за собою

Горе спричиняє психічний, фізичний та емоційний стрес. Саме тому важливо приділяти увагу своїм потребам.

Турбуйтеся про інших членів сім’ї, якщо відчуваєте за це провину. Знайдіть способи подбати про себе, і це допоможе вам впоратися із втратою.

Час для себе

Деяким людям допомагає фізична активність, наприклад, прогулянки або виконання вправ. Інші тяжіють до спілкування з друзями та родичами.

Ви також можете спробувати нові хобі, наприклад, приготування їжі або садівництво.

Система самопідтримки

Проживання горя самотужки – складне випробування. Способи, які допоможуть подолати негативні емоції:

проведення часу з друзями та родиною;

консультації фахівців;

волонтерська робота чи участь у громадських заходах.

Щиро спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує. Розмови про ваші емоції та потреби допоможуть пережити горе.

Професійна допомога

Ви відчуваєте біль втрати понад шість місяців з моменту смерті людини? Вам здається, що життя втратило сенс, тому прагнете бути на самоті та уникаєте різних заходів.

з моменту смерті людини? Вам здається, що життя втратило сенс, тому прагнете бути на самоті та уникаєте різних заходів. Або ж вам складно виконувати повсякденні завдання чи доглядати за своїми дітьми, у вас проблеми зі сном або їжею, з’явилися думки про самогубство, шкідливі звички (зловживання алкоголем або наркотиками) тощо.

Якщо помітили хоча б одну з цих ознак – обов’язково зверніться по допомогу до фахівця.

Особиста консультація юриста або психолога благодійного фонду, що надає матеріальну та психологічну допомогу жінкам загиблих воїнів, абсолютно безкоштовна. Контакти можна знайти на сайті.