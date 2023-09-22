Війна впливає на психіку та почуття будь-якої людини. Коли наші захисники з фронту повертаються додому, вони можуть відчувати дискомфорт через раптову зміну умов.
Для багатьох з них дім — це єдине місце, де вони можуть відновитись і перезавантажитись. Тому підтримка рідних і близьких є дуже цінною.
Як правильно поводитися, щоб військові почувалися добре?
Зараз дивляться
- Уникайте обговорення повсякденних проблем, які вам доводилось вирішувати самостійно, поки рідна людина воювала.
- Не розпитуйте деталі їхнього досвіду на фронті. Особливо не ставте питання щодо насильства, наприклад, ти вбивав/вбивала?
- Не примушуйте їх забути військовий досвід і поводитися “як раніше”.
- Стежте за власними межами та не торкайтеся їх тіла без дозволу, адже це може бути для них неприємним.
- Створіть комфортні умови для відпочинку та адаптації рідних людей.
- Будьте поруч та слухайте уважно, якщо вони вирішать поділитися своїми враженнями.
- Прийміть з розумінням нові звички військових.
- Надайте простір, щоб побути на самоті, якщо вони цього потребують.
Важливо пам’ятати, що від вашої підтримки та уваги залежить їхнє психічне та емоційне самопочуття.
Джерело: Дивізіон військової психології НПА