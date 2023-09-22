Війна впливає на психіку та почуття будь-якої людини. Коли наші захисники з фронту повертаються додому, вони можуть відчувати дискомфорт через раптову зміну умов.

Для багатьох з них дім — це єдине місце, де вони можуть відновитись і перезавантажитись. Тому підтримка рідних і близьких є дуже цінною.

Як правильно поводитися, щоб військові почувалися добре?

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Уникайте обговорення повсякденних проблем, які вам доводилось вирішувати самостійно, поки рідна людина воювала.

Не розпитуйте деталі їхнього досвіду на фронті. Особливо не ставте питання щодо насильства, наприклад, ти вбивав/вбивала?

Не примушуйте їх забути військовий досвід і поводитися “як раніше”.

Стежте за власними межами та не торкайтеся їх тіла без дозволу, адже це може бути для них неприємним.

Створіть комфортні умови для відпочинку та адаптації рідних людей.

Будьте поруч та слухайте уважно, якщо вони вирішать поділитися своїми враженнями.

Прийміть з розумінням нові звички військових.

Надайте простір, щоб побути на самоті, якщо вони цього потребують.

Важливо пам’ятати, що від вашої підтримки та уваги залежить їхнє психічне та емоційне самопочуття.

Джерело: Дивізіон військової психології НПА