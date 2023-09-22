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Психологія

Що казати, а що ні: як правильно підтримати військового вдома

22 Вересня 2023, 18:38
Марина Мелехова редактор
Психологічна допомога військовим, ПТСР,
Джерело: Depositphotos

Війна впливає на психіку та почуття будь-якої людини. Коли наші захисники з фронту повертаються додому, вони можуть відчувати дискомфорт через раптову зміну умов.

Для багатьох з них дім — це єдине місце, де вони можуть відновитись і перезавантажитись. Тому підтримка рідних і близьких є дуже цінною.

Як правильно поводитися, щоб військові почувалися добре?

Зараз дивляться
  • Уникайте обговорення повсякденних проблем, які вам доводилось вирішувати самостійно, поки рідна людина воювала.
  • Не розпитуйте деталі їхнього досвіду на фронті. Особливо не ставте питання щодо насильства, наприклад,  ти вбивав/вбивала?
  • Не примушуйте їх забути військовий досвід і поводитися “як раніше”.
  • Стежте за власними межами та не торкайтеся їх тіла без дозволу, адже це може бути для них неприємним.
  • Створіть комфортні умови для відпочинку та адаптації рідних людей.
  • Будьте поруч та слухайте уважно, якщо вони вирішать поділитися своїми враженнями.
  • Прийміть з розумінням нові звички військових.
  • Надайте простір, щоб побути на самоті, якщо вони цього потребують.

Важливо пам’ятати, що від вашої підтримки та уваги залежить їхнє психічне та емоційне самопочуття.

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Джерело: Дивізіон військової психології НПА

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Війна в Україні Поради Психологія
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