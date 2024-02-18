Психологиня Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, що таке синдром самозванця, як його опрацювати, щоб розвиватися далі та досягати поставлених цілей.

– Синдром самозванця часто є вагомою причиною зниження якості життя та стає на заваді зростанню службовими сходами, – зазначає експерт.

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Ознаки синдрому самозванця

За словами Вікторії, найпоширенішими ознаками синдрому самозванця є:

нав’язливі думки про неготовність обійняти нову посаду;

нездатність відстояти власні досягнення;

боязнь розпочати новий етап у кар’єрі;

страх викриття.

За словами експерта, ознаки синдрому самозванця відчуває кожен із нас на певному етапі життя. Коли, приміром, боїмося бути викритими в дурості чи некомпетентності перед публічним виступом або переходом на іншу роботу.

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Як побороти синдром самозванця

Для досягнення поставлених цілей і розв’язання важливих завдань ми повинні позбутися обтяжливого почуття невпевненості у своїх силах. Щоб побороти в собі синдром самозванця психолог радить:

ніколи не порівнювати себе з іншими. Ці думки знижують самооцінку та мотивацію. Тож завжди звертайте увагу лише на свої досягнення, адже в кожного з нас свій шлях до успіху, долати який ефективно саме у своєму темпі;

сконцентруйте увагу на своїх успіхах, правильно розставте пріоритети, визначте, що для вас насправді важливо. Не прагніть бути зручним для всіх;

вчіться приймати невдачі. Перешкоди на шляху до мети – не привід опускати руки. Помилки не означають, що ви поганий фахівець, у кожного з нас бувають промахи. Головне – не втрачати мотивацію;

якщо ви пройшли курси з підвищення кваліфікації, не варто боятися застосовувати їх, усі успішні люди починали з чогось нового і виходили із зони комфорту;

не забувайте хвалити себе за виконану роботу і витрачені зусилля. Позитивні емоції, пов’язані з досягненням успіхів, дуже важливі, нагородіть себе чим-небудь, це буде стимулом для подальших досягнень;

завжди чітко і конкретно формулюйте мету. Якщо ви розумієте, що вже вийшли на новий рівень, крок за кроком продовжуйте рух, не бійтеся невдач на шляху;

уникайте думок про труднощі, не накручуйте себе на можливі важкі та скрутні моменти. Проблеми, що виникнуть, виявляться зовсім не такими жахливими, як ви собі їх уявляли;

ніколи не кидайте розпочату справу, якщо поставили собі мету, йдіть до кінця, вірте в неї, будьте рішучі.