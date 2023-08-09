Емоційна відстороненість — це нездатність або небажання взаємодіяти з собою чи іншими на емоційному рівні. Так це формулюють психологи.

Сьогодні багато українців ховаються за відстороненістю. Це як інтуїтивний самозахист організму, який оберігає себе від психологічних травмувань реаліями війни.

Науковиця і професорка Університету Х’юстона Брене Браун стверджує, що обов’язково треба повернути собі здатність відчувати.

Адже стіна між собою та зовнішнім світом може сильно заважати, зокрема впливати на соціальні, емоційні та навіть робочі сфери.

Приміром, людині може бути важко створити або зберегти особисті стосунки, складно поділитися своїми почуттями, навіть коли це дуже потрібно.

Психологи погоджуються, що для декого емоційна відстороненість — стратегія своєрідного захисту від стресу чи травм. Для інших — це може бути реакцією на травму, зокрема емоційну, чи насильство.

Якщо людина не може контролювати цей стан, він починає ставати проблемою сам по собі.

Варто зазначити, що емоційна відстороненість не є офіційним діагнозом. Проте, безперечно, потребує уваги.

Ознаки відстороненості:

важко проявити емпатію до інших;

складно ділитися емоціями;

важко будувати стосунки і взаємодію з іншими;

з’являється відчуття, схоже на оніміння;

не вдається визначити свої емоції.

Як із цим впоратися?

Для початку почніть спілкуватися з людьми, які вас підтримують. Таке спілкування допоможе усвідомити свої емоції.

Спробуйте майндфулнес емоцій. Це практика, яка може допомогти зосередитися на теперішньому моменті чи на якійсь події. Спробуйте визначити, що ви думаєте про власні емоції щодо неї.

Тренуйтеся емоційно відгукуватися на все, пов’язане з людьми, які підтримують вас на цьому шляху. Це допомагає побудувати справжні зв’язки та зруйнує емоційні стіни.

Улюблене заняття — малювання, в’язання, написання віршів, спів, робота з глиною чи квітами абощо — може допомогти вам знову відчути зв’язок зі своїми емоціями.

Якщо не можете впоратися самотужки, зверніться по професійну допомогу до фахівця.

Джерело: Бережи себе