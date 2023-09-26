Нова методика, розроблена вченими Кембриджського університету, будується на блокуванні думок про страшні травмувальні події й опрацюванні всіх деталей позитивних радісних подій.

Дослідження вчених Кембриджського університету показало, що придушення нав’язливих негативних думок може зменшити посттравматичний стрес і тривогу.

Придушення – це механізм психологічного захисту, під час якого людина свідомо виштовхує з голови тривожні думки і переживання, щоб впоратися з подіями, що травмують.

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Нове дослідження кинуло виклик широко поширеній думці, заснованій на вченні Фрейда, про те, що свідоме придушення негативних думок шкідливе для нашого психічного здоров’я.

– Останніми роками нам говорили, що придушення думок за своєю суттю є неефективним і що насправді воно змушує людей більше думати про них, – каже Майкл Андерсон, один з авторів дослідження.

Але дослідники ризикнули спростувати авторитетне і, здавалося б, непорушне твердження.

Вони запросили 120 осіб із 16 країн, щоб перевірити, чи можливе придушення негативних думок і, якщо так, то чи корисно це.

Багато хто з учасників експерименту мав депресію, тривогу і посттравматичний стрес, пов’язаний із пандемією Covid-19.

Кожному було запропоновано подумати про низку сценаріїв, які могли б статися в їхньому житті в найближчі два роки: 20 негативних “страхів і занепокоєнь”, 20 позитивних “надій і мрій” та 36 “рутинних і повсякденних” нейтральних подій.

Страхи мали бути поточними, які неодноразово вторгалися в їхні думки.

Учасники мусили надати ключове слово і ключові деталі для кожного сценарію.

Наприклад, негативним сценарієм може бути відвідування родича з Covid-19 у лікарні, де ключове слово – “лікарня”, а ключова деталь – “дихання”.

Позитивним може бути весілля сестри, де “весілля” – це ключовий момент, а “сукня” – деталь.

Дослідники проводили з кожним учасником 20-хвилинне онлайн-тренування кожного дня протягом трьох днів, яке охоплювало 12 повторень “Не уявляйте” і 12 “Уявіть”.

У першому випадку учасникам показували одне з негативних слів-підказок сценарію і просили подумки уявити цю подію. Потім їх просили припинити думати про цю подію, заблокувати образи або думки, викликані спогадом.

У другому випадку учасникам показували ключове слово позитивного сценарію і просили уявити подію якомога яскравіше.

Через три місяці учасники повідомили, що пригнічувальні події стали менш яскравими і менш страшними. Вони також заявили, що почали менше думати про ці події.

Учасники з більш високою тривогою і посттравматичним стресом отримали найбільшу користь від придушення своїх тривожних думок.

Через три місяці учасники, навчені пригнічувати свої страхи, продовжували демонструвати зниження депресії і тенденцію до зниження негативних афектів.

– Те, що ми виявили, суперечить загальноприйнятій версії. Схоже, що активне придушення страшних думок можливе і навіть потенційно корисне, – сказав Андерсон.

Хоча, за його словами, для підтвердження результатів знадобиться додаткова робота, проте вже зараз можна сказати, що запропонований британськими вченими метод може стати альтернативним способом лікування психічних захворювань.

Джерело: New Atlas