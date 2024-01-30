Психолог Лариса Пастушок на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пояснила, як впоратися з почуттям тривоги, що не минає та забирає останні сили.

Задушливе почуття паніки

– Безперервна тривога може бути виснажливою, якої б форми вона не набула: жахливе занепокоєння, задушливе відчуття паніки, страх перед соціальними ситуаціями тощо, – каже експертка.

За словами психолога, деяким людям важко контролювати своє хвилювання, і це часто може впливати на їхнє повсякденне життя.

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Випробувати п’ять підходів

Фахівець радить випробувати нижченаведені п’ять підходів і визначити, які з них будуть для вас ефективнішими:

запросіть тривогу в себе. Опір тривозі не тільки не зникає, а й посилює її. Дайте їй зрозуміти, що вона може залишатися скільки завгодно, а тим часом ви подбаєте про інші справи;

пірніть у своє тіло. Тривога часто вбивається вам у голову і від’єднує вас від фізичного тіла. У результаті тривога дедалі більше й більше захоплює вашу увагу та енергію. Сконцентруйтеся на тому, що відбувається у вашому тілі. Зробіть кілька легких вдихів, коли помітите будь-які відчуття – жар, холод, важкість, напруження;

прислухайтеся до себе. Тривога – це сигнал, а сигнали призначені для того, щоб привернути вашу увагу. Задумайтеся, що ваш розум, несвідоме й тіло можуть намагатися вам сказати;

почніть діяти. Перемістіть свою увагу з фіксації того, що ви відчуваєте, на виконання завдання, яке потребує вашої уваги;

поставте під сумнів свої припущення. Щоб знайти спокій, коли ви хвилюєтеся, часто потрібно помиритися з тривогою. Коли ви запитуєте, чому тривога не зникає, нагадайте собі, що, можливо, це непотрібно. Можливо, це не ваша робота – усувати тривогу. Можливо, це нормально – хвилюватися.

Що приносить реальну цінність

Попри те, що почуття відіграють важливу роль у нашому житті, вони не є основним показником успішного життя, наголошує психолог. Натомість фахівець радить зосередити свою енергію на тому, що приносить реальну цінність вашим дням.

Джерело: Психологічна підтримка