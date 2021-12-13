Насильство у родині – жахлива реальність для багатьох українців. Це не чутки чи розповіді, а щоденні реалії. В Україні за 10 місяців 2021 року – 267 тис. зареєстрованих випадків домашнього насильства. Їх може бути ще більше, адже жертви далеко не завжди звертаються по допомогу, говорять представники громадської організації Ла Страда-Україна.

Однак українцям не варто терпіти побої та словесні образи, а одразу просити про допомогу. Нині у 67 містах країни діє майже сотня спеціалізованих мобільних груп, які покликані реагувати на випадки насильства в родині.

За статистикою організації, в Україні жінки потерпають від проявів насильства у кілька разів частіше, ніж чоловіки, хоча й останні випадки не рідкісні.

Наприклад, одна із історій, яку вдалося відзняти журналістам Вікна-новини, – складні взаємовідносини між сином, який випиває, та його 80-річним батьком. Перший нерідко прикладається до пляшки, а потім кривдить батька. Одного разу він навіть змушував його викинутися з вікна квартири.

Інший виклик – нетверезий батько, колишній військовий, побив 18-річну доньку, у неї розбита голова, їй знадобилася медична допомога.

Правоохоронці, правозахисники та психологи в один голос нагадують – домашнє насильство не треба терпіти, бо буде тільки гірше.

Однак статистика свідчить, що цього року українці на 53% частіше звертаються по допомогу. Одна з причин, запевняють правоохоронці, у тому, що люди нарешті перестають боятись і мовчати.