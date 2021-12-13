Насилие в семье – ужасная реальность для многих украинцев. Это не слух или рассказ, а ежедневные реалии. В Украине за 10 месяцев 2021 года – 267 тыс. зарегистрированных случаев домашнего насилия. Их может быть еще больше, ведь жертвы далеко не всегда обращаются за помощью, говорят представители общественной организации Ла Страда-Украина.

Однако украинцам не стоит терпеть побои и словесные оскорбления, а сразу обращаться за помощью. Сейчас в 67 городах страны действует около сотни специализированных мобильных групп, которые призваны реагировать на случаи насилия в семье.

По статистике организации, в Украине женщины страдают от насилия в несколько раз чаще, чем мужчины, хотя и последние случаи не редкость.

Например, одна из историй, которую удалось снять журналистам Вікна-новини, — сложные взаимоотношения между выпивающим сыном и его 80-летним отцом. Первый нередко прикладывается к бутылке, а затем обижает отца. Однажды он даже заставлял его выброситься из окна квартиры.

Другой вызов – нетрезвый отец, бывший военный, избил 18-летнюю дочь, у нее разбита голова, ей понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители, правозащитники и психологи в один голос напоминают – домашнее насилие не нужно терпеть, потому что будет только хуже.

Однако статистика свидетельствует, что в этом году украинцы на 53% чаще обращаются за помощью. Одна из причин, полагают правоохранители, в том, что люди наконец-то перестают бояться и молчать.