Перед тим як взяти участь в бойових діях, потрібно в першу чергу постаратися зрозуміти, чи зможете ви впоратися з реальністю війни, чи готова до такого жорсткого випробування ваша психіка.
На що слід звертати особливу увагу новачкам, які приймають таке непросте рішення, Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.
– Багатьма українцями сьогодні керують емоції, засновані на глибокому почутті патріотизму. Але при цьому далеко не всі усвідомлюють, наскільки важкими можуть бути наслідки для їхньої психіки, – говорить Вікторія.
За її словами, перш ніж прийняти остаточне рішення, слід обов’язково проконсультуватися з психологом, щоб зрозуміти, чи готова ваша психіка впоратися з побаченим в реальності.
Про що потрібно знати тим, хто вперше збирається на військову службу:
- ви повинні розуміти, що загибель побратима, яка може статися на ваших очах, може виявитися не під силу вашої емоційної ментальності;
- не потрібно дивитися на військових, які вже мають певний досвід бойових дій. Їхня психіка більш загартована і міцніша;
- підготовка до військової служби, як фізична так і психологічна, повинна бути досить тривалою і грунтовною, і точно не один місяць;
- потрібно віддавати собі звіт, що якщо ви не служили в армії, але зважилися йти на передову, ви можете просто не впоратися з побаченим там, у вас включиться кнопка “Стоп”;
- не слід поспішати з рішенням, потрібно ретельно все обміркувати, зважити всі за та проти;
- ви не повинні думати “я повинен”, ви повинні задуматися “чи зможу я”;
- пам’ятайте, що вам не повинно бути соромно за те, що ви не на війні: у кожного з нас свої призначення в цьому житті і кожен повинен бути на своєму місці.
Важливо! Перед тим, як відправитися в зону бойових дій, обов’язково відвідайте психолога, краще — військового, підкреслює Вікторія Островська.