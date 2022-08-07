Перед тим як взяти участь в бойових діях, потрібно в першу чергу постаратися зрозуміти, чи зможете ви впоратися з реальністю війни, чи готова до такого жорсткого випробування ваша психіка.

На що слід звертати особливу увагу новачкам, які приймають таке непросте рішення, Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.

– Багатьма українцями сьогодні керують емоції, засновані на глибокому почутті патріотизму. Але при цьому далеко не всі усвідомлюють, наскільки важкими можуть бути наслідки для їхньої психіки, – говорить Вікторія.

Зараз дивляться

За її словами, перш ніж прийняти остаточне рішення, слід обов’язково проконсультуватися з психологом, щоб зрозуміти, чи готова ваша психіка впоратися з побаченим в реальності.

Про що потрібно знати тим, хто вперше збирається на військову службу:

ви повинні розуміти, що загибель побратима, яка може статися на ваших очах, може виявитися не під силу вашої емоційної ментальності;

не потрібно дивитися на військових, які вже мають певний досвід бойових дій. Їх ня психіка більш загартована і міцніша;

психіка більш загартована і міцніша; п ідготовка до військової служби, як фізична так і психологічна, повинна бути досить тривалою і грунтовною, і точно не один місяць;

ідготовка до військової служби, як фізична так і психологічна, повинна бути досить тривалою і грунтовною, і точно не один місяць; потрібно віддавати собі звіт, що якщо ви не служили в армії, але зважилися йти на передову, ви можете просто не впоратися з побаченим там, у вас включиться кнопка “Стоп”;

не слід поспішати з рішенням, потрібно ретельно все обміркувати, зважити всі за та проти;

проти; ви не повинні думати “я повинен”, в и повинні задуматися “чи зможу я”;

и повинні задуматися “чи зможу я”; пам’ятайте, що вам не повинно бути соромно за те, що ви не на війні: у кожного з нас свої призначення в цьому житті і кожен повинен бути на своєму місці.

Важливо! Перед тим, як відправитися в зону бойових дій, обов’язково відвідайте психолога, краще — військового, підкреслює Вікторія Островська.