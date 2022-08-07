Перед тем как принять участие в боевых действиях, нужно в первую очередь постараться понять, сможете ли вы справиться с реальностью войны, готова ли к такому жесткому испытанию ваша психика.

На что следует обращать особое внимание новичкам, которые принимают такое непростое решение, Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.

— Многими украинцами сегодня руководят эмоции, основанные на глубоком чувстве патриотизма. Но при этом далеко не все осознают, насколько тяжелыми могут быть последствия для их психики, — говорить Виктория.

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По ее словам, прежде чем принять окончательное решение, следует обязательно проконсультироваться с психологом, чтобы понять, готова ли ваша психика справиться с увиденным в реальности.

О чем нужно знать тем, кто впервые собирается на военную службу:

вы должны понимать, что гибель побратима, которая может произойти на ваших глазах, может оказаться не по силам вашей эмоциональной ментальности;

не нужно смотреть на военных, которые уже имеют определенный опыт боевых действий. Их психика более закаленная и более крепкая;

подготовка к военной службе, как физическая так и психологическая, должна быть достаточно длительной и основательной, и точно не один месяц;

нужно отдавать себе отчет, что если вы не служили в армии, но решились идти на передовую, вы можете просто не справиться с увиденным там, у вас включится кнопка “Стоп”;

не следует спешить с решением, нужно тщательно все обдумать, взвесить все за и против;

вы не должны думать “я должен”, вы должны задуматься “смогу ли я”;

помните, что вам не должно быть стыдно за то, что вы не на войне: у каждого из нас свои предназначения в этой жизни и каждый должен быть на своем месте.

Важно! Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, обязательно посетите психолога, лучше — военного, подчеркивает Виктория Островская.