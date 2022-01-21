Світ постійно змінюється, а разом із ним і мода на спосіб життя, модель поведінки, одяг, їжу. Є тенденції й у сексі.

Про них розповіла сімейний психолог, сексолог Альона Щербань.

– Тенденції у сексології насправді сьогодні до кінця не зрозумілі. Але наш світ щодня стає іншим. І це стосується всіх сфер життя, і сексу зокрема. Він стає різноманітнішим, різнокольоровішим, яскравішим, ніж раніше, і ті твердження, які були 20-30 років тому, залишаються в минулому, – зазначає Альона Щербань.

Фахівець, посилаючись на свій досвід та спостереження, перерахувала популярні секс-тенденції у 2022 році.

“Еротична нудьга”

Одна з найпопулярніших тенденцій, яка зараз зустрічається у людей.

– Дедалі частіше я зіштовхуюся на своїх консультаціях з таким поняттям, як “еротична нудьга”. Це коли людина, яка не має жодних біологічних претензій до свого здоров’я та психологічного стану, втрачає інтерес і мотивацію займатися сексом, вважаючи це заняття недостатньо вражаючим та нудним, – зазначає Альона Щербань.

За її словами, деяким людям наразі соцмережі повністю замінюють сексуальне задоволення.

Самоідентифікація статі

Ще одна з тенденцій, яку ми бачимо, це грандіозні проблеми із самоідентифікацією статі, коментує сексолог.

Дівчатам і хлопцям останнім часом непросто визначитися, хто вони та якої вони статі.

– Це може занепокоїти, особливо коли читаєш, що один із європейських авторів описує, що є 54 варіанти самоідентифікації. Не 2, а 54 статі, – уточнює Альона Щербань.

Зміни з інститутом шлюбу

Ще одна, на думку сексолога, небезпечна тенденція відбувається з інститутом шлюбу: цінності, на яких трималися шлюби раніше, розвалюються.

З одного боку, це розвиває різні свободи, наприклад вибір кількох партнерів одночасно. Але з іншого боку – ці стосунки стають поверховими, не глибокими. І це завжди залишає людину з думкою про самотність, що в свою чергу загрожує суїцидальними думками, вважає фахівець.

“Серійна моногамія”

– Сьогодні майже у всіх парах адекватно сприймається те, що партнер на момент одруження був не незайманим. Але під час взаємин вважається, що інших сексуальних партнерів мати не модно, не логічно та не гігієнічно. Але знову-таки кожен із партнерів розуміє, що коли ці стосунки закінчаться, почнуться інші, – каже Альона Щербань.

Сексуальність як здоров’я

Зараз багато людей орієнтовані на здоровий спосіб життя. Аюрведа – система альтернативної медицини з історичним корінням в Індії – говорить про те, що людина вважається здоровою, якщо у неї в балансі перебувають сон, харчування та секс.

І якщо сексуальна сфера людини якимось чином падає чи знижується, це сигналізує, що її психологічний стан близький до апатії чи депресії.

Жіноча сексуальність

– Жіноча сексуальність виявилася значно цікавішою та складнішою, ніж чоловіча, з погляду вивчення. Я думаю, що фокус уваги науковців на жіночій сексуальності дасть більше можливості жінкам вивчати її та розвивати чутливість від контакту зі світом, – пояснює сексолог.

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Демонстрація своєї сексуальності

Ще один тренд – це тенденція демонстрації своєї сексуальності. Як чоловіки, так і жінки дедалі частіше виставляють у соцмережах оголені фото чи фото у купальниках.

“Культ юності”

Також не можна не помітити тенденцію, яка має назву “культ юності”, суть якої у тому, що старіти або втрачати зовні свою молодість зовсім не модно.

– І тоді ми бачимо велику кількість силікону в грудях, сідницях, збільшених губ, нарощених вій та волосся. Такий надлишок пластичної хірургії і косметології не може не вводити в стан закомплексованості підлітків, що лише формуються, – коментує Альона Щербань.

Водночас невпевнена в собі дівчина-тинейджер, яка зіштовхується з таким різноманіттям і конкуренцією серед жінок, страждає від неврозу, комплексу самозванця та інших проблем, які потребують допомоги психолога.

Секс-іграшки

Зараз проводиться дедалі більше досліджень на цю тему, і молоді люди знову і знову зазирають у секс-шопи і купують додаткові девайси.

– Більш модними стають девайси з дистанційним керуванням. Є кілька компаній, які розробили такі іграшки, які дають змогу парам, що перебувають на відстані, дистанційно керувати цими гаджетами, задовольняти одне одного, – розповідає сексолог.

Отже, поява нових тенденцій передусім характеризується звуженням сфери забороненого. У чомусь це прекрасно і, безумовно, пов’язано зі свободою особистості, отриманням уявлення про себе як про індивідуальне і неповторне. Але загалом поки що не зрозуміло, добре це чи погано, підсумовує фахівець.