Вагітні жінки часто нарікають на погіршення стану шкіри, які виникають через гормональну перебудовою організму. Тому у цей період важливо слідкувати та доглядати за нею.

Косметолог Дарія Тіщенко розповіла, які процедури косметологічні показані і абсолютно безпечні під час вагітності.

Зволоження шкіри

За її словами, у зв’язку з гормональними перебудовами в організмі, вагітні жінки часто скаржаться на сухість і стягнутість шкіри. Їм показані догляди за типом шкіри, маски різного походження, які дають хороший зволожувальний ефект.

Поверхневі кислотні пілінги

У період вагітності та лактації жінки потребують оновлення шкіри. Пілінги містять допустиму концентрацію саліцилової, гліколевої, мигдальної кислот, а також вирішують багато проблем, які пов’язані зі зміною гормонального статусу: закупорка пір, тьмяний колір і набряклість обличчя, підвищене саловиділення і сухість шкіри. Також важливо, щоб у складі пілінгу не містився ретинол.

Підбір домашнього догляду

Косметолог стверджує, що у період вагітності багато процедур заборонені.

– Тому я завжди роблю ставку на використання домашнього догляду. Підбирати засоби зобов’язаний тільки лікар-косметолог, виходячи з побажань і стану шкіри, – каже Тищенко.

Також вона рекомендує використовувати крем або молочко для тіла з морським колагеном, для живлення і зволоження шкіри. Це хороша профілактика розтяжок під час вагітності